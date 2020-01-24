【JOOX季選】胡鴻鈞3獎大贏家 林二汶榮膺最愛K歌票后 (17:43)

胡鴻鈞（左）及林二汶於是次季選成績不錯，努力有回報。（大會提供／明報製圖）

音樂串流平台JOOX首次舉辦的《JOOX TOP聽推介》第一季季選圓滿結束，合共頒發44個獎項，當中胡鴻鈞是大贏家之一，他以最高票數成為「JOOX樂迷最愛ARTIST」，同時兼得「TOP聽推介本地歌曲」及「TOP聽推介ARTIST」，一口氣奪得3個大獎。

今次樂迷在投選最愛K歌時最踴躍，林二汶《最後的信仰》和陳卓賢《正式開始》吸引逾250萬張選票，成為這次季選的票王票后。林二汶認為唱這首歌應該要用自己的方法，每唱一次都會有更深感受，「當你真的開口唱時，你會更加感受到歌詞，當你每唱一次給自己聽，就會給自己一分力量」。

「JOOX TOP聽推介」2020年第一季季選得獎名單

JOOX樂迷最愛本地歌曲

《一天多一點》姜濤

TOP聽推介本地歌曲

《沒身份妒忌》胡鴻鈞

《零分》JUDE

《正式開始》陳卓賢

《善良》謝霆鋒

《拼命無恙》林家謙

《一天多一點》姜濤

《未知道》陳健安

《字典與聖經》麥浚龍 林嘉欣

《Mad》AGA

《孤獨的對岸》林奕匡

JOOX樂迷最愛Artist

胡鴻鈞

TOP聽推介ARTIST

衛蘭、謝安琪、胡鴻鈞、Dear Jane、菊梓喬、麥浚龍、許廷鏗、謝霆鋒、陳柏宇、AGA

JOOX樂迷最愛OST

電視劇《想見你》片尾曲《想見你想見你想見你》八三夭樂團

TOP聽推介OST

電視劇《黃金有罪》片尾曲《你喜歡説謊》菊梓喬

電影《我的筍盤男友》主題曲《高攀愛》陳家樂、李靖筠

電視劇《大醬園》片尾曲《似水流年》吳若希

韓劇《愛的迫降》歌曲《Flower》尹美萊

電視劇《法證先鋒IV》片尾曲《我不是她》菊梓喬

韓劇《愛的迫降》歌曲《Give You My Heart》IU

電視劇《大醬園》主題曲《真心不變》譚嘉儀

電視劇《法證先鋒IV》主題曲《圓謊》側田

韓劇《愛的迫降》歌曲《Here I Am Again》Yerin Baek

電視劇《想見你》片尾曲《想見你想見你想見你》八三夭樂團

JOOX樂迷最愛K歌

《最後的信仰》林二汶

TOP SING推介K歌

《零分》JUDE

《兜圈》林宥嘉

《逃生門》王灝兒

《來自天堂的魔鬼》鄧紫棋

《Into the Unknown》Indina Menzel、Aurora

《假使世界原來不像你預期》方皓玟

《只是太愛你》張敬軒

《小幸運》田馥甄

《說散就散》陳泳彤

《那些你很冒險的夢》林俊傑

（即時娛樂）