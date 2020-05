【小豬投票撐復合？】羅志祥Ig嗌重新出發 周揚青521收花 (19:53)

羅志祥(小豬)趁昨天5月20日(520)在微博寫下接近7000字長文,回憶與舊愛周揚青的9年情,文尾更向女方再次道歉,未知是否想求原諒和復合。不過,小豬此舉被網民認為他別有用心,想為復出幕前鋪路。

周揚青對小豬的懺悔文沒反應,她在Instagram上載跟朋友在酒吧夜蒲的照片,飲「吊鹽水」的紅色特飲。玩了一晚,周揚青再在Ig貼上大束向日葵花的照片,留言︰「一進門就看到我喜歡的向日葵。」她又上載房間內的照片,說今天沒有藍天。

小豬今日也在Ig的限時動態上載紅色按鈕上有「2020」及「RESTART」字樣的圖片,按鈕上寫有「IF YOU COLUD RESTART, WOULD YOU PRESS IT?(如果你可以重新開始,你會按下嗎?)」他此舉原來是為了宣傳其服裝品牌新推出的「Can we restart 2020?」系列。

小豬還分享了這個服裝系列的理念,他說︰「世事無常,誰能預料2020一場疫情改變了這個世界,不管是天災還是人禍,2020是讓人類停下腳步的一年,是考驗人性和反省的一年。假如時間真的能倒轉重來,一個時光機的按鈕近在眼前,不管按下與否都需要無懼的勇氣,無論世界如何多變,不要讓恐懼影響你的信念。請相信,明天會更好,Stay safe Got No Fears。」

而早前有網民在網上舉行「羅志祥和周揚青復合嗎?」投票活動,有指小豬用了官方帳號投了「支持復合」,隨即被粉絲截圖。雖然有粉絲認為小豬只是錯手按了掣,但亦有網民認為他未能放下周揚青。

