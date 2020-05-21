【專訪】愛未說出口留憾 21歲姜濤想拍拖 (22:06)

姜濤是靚仔小鮮肉，很難想像他曾是一名肥仔，而且又曳又冇心機讀書。（林祖傑攝/Ig圖片/明報製圖）

姜濤不覺得自己是一個很勤力的人，只可說是一個很好彩的人。（林祖傑攝）

現年21歲的姜濤，2018年參加ViuTV選秀真人騷《全民造星》以大熱姿態奪得冠軍，之後跟《造星》11位參賽者組成男團MIRROR出道。其後，姜濤單飛推出了4首歌曲，包括《一號種籽》、《亞特蘭提斯》、《一天多一點》，以及最新推出的抗疫歌曲《蒙著嘴說愛你》。他坦言演繹新歌的難度，在於不是只談愛情或友情，而是要向全世界說「我愛你」，加上他自己不易將這句話說出口。

「小鮮肉」姜濤靚仔又有人氣，很難想像他曾是一名體重高達200磅的肥仔，而且又曳又冇心機讀書，基本上長期考包尾；入行前性格內向的他，中一時就因自己的肥胖外形，不敢向心儀對象表白，現在減肥成功，卻找不到對方，雖然留下遺憾，但他沒有放棄想拍拖的念頭。

迷倒不少女粉絲的姜濤，自爆曾被媽媽誤以為是同性戀。「因媽媽見我只喜歡看男藝人唱歌跳舞的片段，該男藝人又比較性感，我還要不停重複看，媽媽十分疑惑，為何我不看女藝人的片段？當時我不知怎樣講，直接說因為我鍾意，媽媽即被嚇親！其實我是因為鍾意跳舞，想看清楚舞步，到我長大後，媽媽就知道了，所以十分支持我入行」。

欲知專訪詳情，請留意明天（5月22日）明報娛樂版。

（即時娛樂）