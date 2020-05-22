【視后VS大師】陳志雲追問第三者 田蕊妮反擊：你有冇拍過拖㗎？ (00:12)

陳志雲在YouTube推出新節目《Stephen.傾》，首集嘉賓田蕊妮，一個半小時節目中阿田哭完又狂笑，真情流露。《Stephen.傾》首集是為服務獨居長者的「兩噸慈善基金」籌款，陳志雲與嘉賓皆無酬演出。陳志雲跟田蕊妮只有數面之緣，他發揮《志雲飯局》本色，從前講到現在。由她初中時被批過唔到15歲，媽咪找師傅為她改名「田蕊妮」開始，到參加亞視《未來偶像爭霸戰》奪冠。阿田18歲的戀愛史披露，最搞笑是志雲追問阿田的戀愛感覺，她哈哈笑反擊，問志雲：「你有冇拍過拖㗎？」

提到跟杜汶澤由好朋友到拍拖、同居，因為南亞海嘯令她想到要嫁給對方，否則她會後悔，但他們婚前阿澤有第三者。阿田稱當時做盡了懷疑另一半有第三者的動作，過程好難受，check電話似偵探，最後是盤問。她跟阿澤是冷靜談判，願意繼續努力，將舊事似粉筆字抹走，肯定心中沒有刺才能在一起。

阿田憶及患胃癌已過身的媽咪時，病發到治療，她一直相伴。她在鏡頭前一直強忍淚水，有網民邊睇邊肉緊，怕阿田忍不住而留言叫志雲不要再問。節目安排了阿田唱《最親》，她未唱先投降說不能現場唱，最後只唱了兩句她便走出鏡頭外哭了！

志雲搞氣氛安排菲傭哥哥唱《上海灘》變得輕鬆，最後阿田想聽陳志雲在鏡頭前講粗口，她一再要求下並示範，志雲連續講了多句：「阿澤，你唔好咁戇X！」他聲明是應田蕊妮要求而講的。

（即時娛樂）