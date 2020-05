陳凱琳日前和老公鄭嘉穎宣布喜訊,兒子鄭承悅(Rafael)快將做哥哥,懷有第2胎的她獲得外間不少祝福。陳凱琳剛剛在社交平台回應:「好開心收到每一個朋友嘅祝福~令我又笑又喊,完全感受到大家真心戥我哋高興!非常感動!多謝大家提我要小心顧住個細嘅亦都要顧住個大嘅(自己)哈哈!Don’t worry, I will take care of myself...hopefully it’s easier the second time around?」

(即時娛樂)