【鲁豫有約】甄珍爆謝賢用離婚激將法 簽字後機艙內爆喊 (14:26)

甄珍接受《鲁豫有約一日行》訪問，大談她跟謝賢及劉家昌之間的事情，表示謝賢是她的初戀，可是當年婚後劉家昌介入，令二人發生不少誤會，謝賢一度用激將法，要甄珍從台灣回去香港，否則便要簽字離婚。

當被問到兩個明星在一起並不容易，應該希望對方體諒自己，甄珍說：「不會，他（謝賢）非常照顧我，非常讓我，他把我當小妹妹一樣。（當年為什麼不來台灣陪你？）他就是這個樣，他一直都非常順着我，到了這個時間的時候，他就覺得大慨就是…（如果沒有劉家昌出現，會否一樣簽字離婚？）如果他用這樣激將法，我還是會。（為了一口氣就這樣？）他可以這樣，我當然也不服這個口氣。（簽字時有否不捨得？）沒有，可是我上了飛機離開，我回家去拿了2個箱子就走人，把他所有給我的東西通通還給他，完了之後就走了。上了飛機的時候，一起飛，我這樣一回頭一看，眼淚就掉下來。（回頭看有否很深的遺憾？）應該算是遺憾…，他說他來台灣3次，也找過李行導演，也找過張冰玉也找過什麼人，但是我完全不知道他來過台灣，他開車開到山頂，對着月亮哭，哭了半個小時，我完全不知道…，他是一個很善良、很厚道的人，我是一個不會表達的人，但是我想我對他的感情也是付出百分之百。」

（即時娛樂）