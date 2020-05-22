邀黎瑞恩上節目歎咖啡 馬浚偉︰感謝她將第一次給了我 (20:51)

馬浚偉（馬仔）的「小馬工作室」首次製作電視節目《緣來自咖啡》，邀請黎瑞恩（小恩子）擔任其中一集嘉賓。馬仔說︰「很開心公司正式開工製作電視節目，感謝小恩子出任嘉賓，我們相識已久，一起經歷過許多，大家有深厚感情，能夠毫無保留地交談。小恩子在節目中分享了自己很多內心感受，非常感人及勵志。」

提到兩人將合作演出舞台劇《男人40 CEO》，馬仔指小恩子為人單純卻不愚蠢，可引發出不少笑料，激到CEO嘔血，所以非常適合飾演劇中的女秘書角色。他說︰「原來小恩子未演過舞台劇，非常感謝她將『第一次』給了我，希望我們可以擦出火花。」黎瑞恩首演舞台劇，興奮又緊張，而且非常期待。她說︰「我擔心會忘記台詞，但馬仔非常體貼，說多排練就一定會記得。有他的鼓勵，我定了很多，會努力做到最好。」

小恩子說︰「不知道馬仔調咖啡那麼叻，考了牌，還可以教人！我很喜歡《緣來自咖啡》這個節目，製作十分認真，能帶出正面信息及價值觀，感覺很好。今天的社會大氣候，需要多一些正能量，不要糾纏於互相仇恨或沉迷於八卦新聞之中。」馬仔更透露兩人未來會有更多合作，尤其是音樂方面。

（即時娛樂）