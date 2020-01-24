肥媽蔡一傑合力炮製220個愛心飯盒 贈予長者及基層人士 (21:31)

肥媽、蔡一傑同是煮得之人，兩人日前就雙劍合璧，協助福幼基金會及快樂港仁的「有福同港‧有飯同享」慈善活動，合力炮製220個愛心飯盒，並派送到東頭邨及佐敦的長者、失業及低收入基層人士。

首次合作煮飯，肥媽、蔡一傑由設計菜式、煮飯、包飯盒和派發均一手包辦，分別煮出「南瓜雜菜炒雞粒」及「翠玉瓜草菇炒肉片」。一眾基層朋友在派飯時得知飯盒是由肥媽、蔡一傑炮製，都非常驚喜﹗

期間，有幾位沒有飯劵的長者希望代行動不便的鄰居領取愛心飯盒。肥媽知道後百感交集，既為街坊之間的愛感動落淚，又為社會上有太多需要獲得幫助的人而心酸。

肥媽說︰「知道很多基層人士在疫情期間失業。我今次擔任福幼星級大廚，是希望告訴大家飯盒的意義不在於菜餚的豐盛，是在於傳遞人間有愛，不分彼此，互相關懷的信息！雖然疫情令經濟大受打擊，失業或減薪漸漸加劇，我們香港人更需要一齊獻出愛心，有能力的就付出一點，發揮獅子山互助大愛精神！」

蔡一傑認為︰「一個飯盒表達出來的，已遠超於關懷，而是更傳遞出香港人守望相助，共渡難關的精神！看到眾多基層朋友雪上加霜，在這個艱難時期，期望大家支持愛心飯盒這個活動，讓愛心飯盒去到最有急切需要的失業及低收入基層人士手上，讓有需要的香港人有飯同享，同時透過愛心行動，購買飯盒幫助食肆，保基層員工就業！」

（即時娛樂）