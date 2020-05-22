【頭條新聞】方皓玟籲面對不公義要發聲︰這才對得起良知 (23:15)

香港電台節目《頭條新聞》被通訊局裁定節目其中一集污衊和侮辱警方等投訴成立，港台宣布《頭條新聞》播完本季餘下5集後暫停製作及檢討。《頭條新聞》今晚播出新一集，節目開始時播出方皓玟獻唱《假使世界原來不像你預期》，還有她受訪的片段，畫面同時穿插了「取消DSE歷史科爭議試題」、「海洋公園關閉」、「香港失業率上升」、「《頭條新聞》風波」及香港人遊行集會等新聞片段。

方皓玟表示要送這首歌給香港人，也將這首歌送給自己，希望可以鼓勵大家。她說︰「這是我至今人生中最長的悠長假期，很多時待在家中，跟大家一樣，沒有工作，但我覺得在如此嚴峻的情況下，是很好的時間磨練自己的心志，準備好自己。正如我本來有個4月紅館演唱會都要延期，我覺得不緊要，因為香港人學會面對逆境。人生本來就是一場掙扎，不能因為遇到很多打擊就退縮，退不了﹗」

「謙卑並不是指要沉默，反而當遇見不公義的事就要發聲，這樣才對得起自己的良知。現在還很感恩自己可以在一個地方創作自己所喜歡的，就盡量去做。我會繼續用初心寫自己所信所想，會繼續用這種心態創作歌曲，走自己的路。繼續做好自己，活出更好的自己，才更換來更好的將來。」

（即時娛樂）