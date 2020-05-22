【觀眾發爛渣】舞台劇兩度改期 歐錦棠發火：唔好做廢人 (22:45)

歐錦棠「劇道場」的舞台劇《香港老馬利》原定2月15日起於上環文娛中心公演6場，受新冠肺炎疫情影響，康文署公布所有演出場地暫時閉館，舞台劇因此延期至5月演出並安排退款或換票。原本今晚（5月22日）是《香港老馬利》延期後公演日期，但因為康文署仍然閉館而未能如期舉行。此劇要再延期至9月17日演出，昨晚阿棠在社交平台公布，定「9月『重光』」。由於第二次因疫情延期，有觀眾未留意改期通知，今晚到會場撲空有怨言。

阿棠發火，在facebook發聲明，內容如下：「原定今晚（5月22日）開始至星期日的舞台劇《香港老馬利》開始因為康文署仍然閉館而未能如期舉行（康文署場地閉館，是政府公布，每日新聞都有睇文字報道）是次已經是第二次因為疫情關係取消演出，我團已經盡最大努力，用電話、電郵、WhatsApp聯絡所有上次受影響而換票的觀眾，今晚仍然到會場而撲空的觀眾，本劇團將不會接受任何投訴！敬請自重！睇新聞！聽電話！睇電郵！唔好做廢人！」

演期一改再改是迫於無奈，但有觀眾為此不滿並投訴，萬斯敏氣得叫對方退票，說：「千祈唔好以為畀咗百幾蚊就可以隨便發爛渣#顧客不一定是對的」阿棠支持斯敏，留言：「#我真係冇娶錯老婆」

（即時娛樂)