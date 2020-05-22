【頭條新聞】《驚訊》被腰斬 太后手持廢紙無法丟急搵垃圾桶 (23:48)

香港電台節目《頭條新聞》被通訊局裁定節目其中一集污衊和侮辱警方等投訴成立，港台接受裁決並宣布《頭條新聞》播完本季餘下5集後暫停製作及檢討，王喜主持的《驚方訊息（驚訊）》環節被腰斬，集數亦已下架。

《頭條新聞》今晚播出新一集，吳志森飾演的「太后」及曾志豪飾演的「小豪子」出場，手持日曆的太后說︰「還有4個星期就放假，太好了﹗」太后將日曆其中一頁撕走，然後問小豪子︰「小豪子，垃圾桶呢？垃圾桶在哪裏？」小豪子說沒有垃圾桶了，指曼德拉曾說一張廁紙及一條內褲也有它們的價值，叫太后嘗試將垃圾當成寶物。

太后說講不出口，因為這句話非曼德拉所言，是周星馳說的。小豪子答︰「不是，好像是吳孟達說的。」太后語帶相關問︰「原來曼德拉真的沒說過『摧毀教育等於摧毀國家』咩？」小豪子說︰「太后，誰說摧毀不重要，誰真的摧毀了才重要！」

另一個環節上，吳志森扮演的衙差阿頭說個不停，飾演「阿叔」的曾志豪卻一直低頭寫字，未有回應。曾志豪及後將寫有「人民代表大會關於建立健全香港特別行政區國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」的橫額舉起，吳志森見狀立即戴上口罩，拿起電腦旁的滑鼠及鍵盤，急急走人，曾志豪隨後亦戴上口罩離開。

相關新聞︰【頭條新聞】方皓玟籲面對不公義要發聲︰這才對得起良知

（即時娛樂）