【專訪】新歌唱出正能量 ERROR互相欣賞懶理負評 (19:01)

ViuTV選秀真人騷《全民造星》成功打造人氣組合MIRROR外，還有由肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡（吳保錡）組成、自封「全新騎呢cam爆男子組合」的ERROR，四子予人搞笑、調皮形象，之前試過一本正經獻唱ViuTV劇集《娛樂風雲》片尾曲《我們不碎》，仍惹來騎呢、核突等負評，故他們乘勢推出勵志歌《我們很帥》發放正能量，希望大家學習自我欣賞，即使有缺點也能令自己發光！

雖然ERROR四子愛開玩笑，但隊友間會互相欣賞，對音樂要求亦很高。193先踢爆肥仔常霸住錄音室錄歌，卻很欣賞對方有自信，「很多人怕肥，肥仔不會受身形打擊，平時行路、照鏡甫士很Chok」。肥仔則表示羡慕193天生搶眼的外形：「193站立時最帥，通常最高的大廈也受人注目，哈哈！」他又解釋自己「霸住」錄音室原因，「我很認真唱，朋友都聽出我有點張學友唱腔」。阿Dee就讚保錡認真做事時具魅力，有助圓歌星夢。保錡說：「今年踏入元旦我突然覺悟，時間不等人，我已29歲，要把握機會去追目標。」保錡也鼓勵阿Dee努力發放演戲的光芒，不要被ERROR形象蓋過。

早前ERROR發起網上賣T恤，眾籌拍攝新歌MV，他們避談公司是否把資源力捧MIRROR。193說：「我不夠膽鬧公司，大家不要經常誤會我，其實疫情下慳錢都正常！我還要多謝公司，電視台冇簽我，今日我那會有工開！」奈何單憑藝人底薪不足以應付生活，ERROR四子也要設法自救；193賣自家品牌衫幫補，保錡兼職剪片和送外賣，肥仔教跳舞及接拍廣告，底薪最高的阿Dee是「月光族」，有時要向肥仔借錢……

欲知專訪詳情，請留意明天（5月24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）