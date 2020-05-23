【港區國安法】梁嘉琪︰不知如何和平日一樣笑臉迎人 (17:05)

今年全國人大會議議程包括人大常委會提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》議案，確認立法方式是將相關法律納入《基本法》附件三，直接在港公布實施，而中央政府維護國家安全的有關機關「根據需要在香港特別行政區設立機構」，履行維護國家安全職責。

「港區國安法」殺埋身，引起全城關注。早前已離開無綫（TVB）的梁嘉琪，昨天在Instagram上載戴住太陽眼鏡的黑白照片，留言︰「這段日子，好想說些什麼，但好多說話都不知道如何說。每日發生的已來不及反應，消化，大家的心情也很複雜......有工作post不想post，宣傳post也好像不適合，今天本來每月的裙子live也取消了。其實......我也不知如何和平日一樣笑臉迎人......但我沒有忘記，我的本業是負責帶歡樂比（畀）你們......」

「有些工作，也不只是只有我一個，同事背後付出了很多，我也有責任要好好照顧他們......容許我講些消息比（畀）你們，今天，明天（23-24/5），我們參加了個市集，如你有興趣來舒舒氣，和我say個hi，互相打氣一下，歡迎你們來，我會準備好我的笑容迎接你，雖然在囗罩之下......但如你要好好沉澱，整理思緒，我更明白，再相見的日子總會來。這刻，只想跟你們說，加油...... #假使世界原來不像你預期 #gayau」

（即時娛樂）