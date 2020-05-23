周啟生6‧1為香港樂手開籌款騷 爆圈中人因政見敬而遠之 (18:57)

周啟生接受商台《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問。提到6月1日59歲生日開音樂會，為受疫情影響而停工的香港樂手籌款，周啟生說：「我已經12個月沒工作，去年11月本身有2場演唱會，今年就幫契爺胡楓籌備2場紀念88歲的紅館演唱會，現在全數都取消。樂手們更慘，就連每晚只賺2500元的宴會表演都無得撈，有些樂手60多歲又中風，生活有問題。這些令我很難過，今年是我59年來最不開心的生日，決定為樂手們籌款。」

周啟生指籌備這次演出體會不少人情冷暖，感激黃百鳴、胡楓及盧巧音等直接捐款，同時有些圈中人因他的政見敬而遠之，請他食閉門羮，「雨傘運動時我罵年青人罵得很利害，當時我是支持警察。但去年是經歷太多警暴讓我動搖。」

周啟生無悔因為政見不一被不少圈中朋友「unfriend」，亦因微博留言遭內地網民鬧爆，「去年本來有經理人安排了一連串很易賺的樓盤騷，但現在我不會再去內地工作，亦不敢。我只是在微博留言指大家如果想知道香港真相，就來香港居住半年。怎料第二天就有數萬留言鬧我，之後微博更被封，我怎敢再去？」有兩子一女的他揚言不會因為香港社會現況移民，但為了9歲細女的將來，會計劃安排她到外國升學。

（即時娛樂）