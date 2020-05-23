【疫市見人心】飯糰店收支平衡 吳日言擴充分店：有危就有機 (21:37)

吳日言（Yan）與丈夫及友人合資開設日式飯糰便當店，短短一年半時間已開了4間店。雖然經歷去年的反修例風波、 近半年的新冠病毒疫情，部分店舖生意額跌七成，要開源節流，但她對香港未來的營商環境有信心，有危就有機，「疫市」下於上環物色舖位，要擴充生意版圖。

Yan日前獨自現身上環機利文新街，《明報》記者見她觀察四周環境，又用手機拍下食肆地舖相，忙做資料蒐集。她接受訪問時稱最近不少行業面臨結業、縮小規模或裁員，連帶商舖租金也向下調整，於是想搏一搏，在「疫市」下物色心水靚舖，籌備開第5間日式飯糰分店。她說：「我們發覺在商業區開店生意較穩定。中環和上環寫字樓多，好多上班一族返工，所以正四處物色人流多的旺位。已看中幾個心水位置，好彩業主都肯減租，租金方面尚有少少問題拉鋸中，有信心好快可落實，預計今年內可開多一至兩間分店。」

她透露疫情最嚴峻時食店生意額跌了七成，隨著疫情逐漸放緩，上月中觀塘分店已達收支平衡，增加了她的信心。同時有兩間分店已成功申請到政府提供的防疫補助基金，每間均有8萬元，亦有業主肯減租，可稍為減輕負擔壓力亦感受疫情下的人情味。

（即時娛樂）