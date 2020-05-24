【想生多兩個】陳展鵬爆單文柔呷女醋︰我要惜老婆多啲 (22:16)

陳展鵬、劉佩玥近日在深水埗街頭拍攝新劇《超能使者》，兩人繼《城寨英雄》後再合作，陳展鵬笑劉佩玥比當年成熟及瘦了︰「她現在沒什麼骨膠原，對她來說是好事，她常說自己的臉肥。」劉佩玥澄清︰「我的骨膠原多到能分一點給你！」陳展鵬聞言表示︰「不用了，免得被人話我整容。（嬲陳志雲在網台節目中質疑你整容？）我這幾年改變了很多，得啖笑，無所謂。」

投入新劇拍攝工作，照顧女兒小豬比的重擔落在太太單文柔身上，陳展鵬稱跟小豬比雖然少了時間相處，但開工也是好事。他解釋︰「我可以平衡一點，因為女兒最近常大聲說話，很嘈。不過，見她有講有笑也很開心，她的超低能程度跟劉佩玥相似。」提到單文柔呷醋他們兩父女於母親節當日深情對望，陳展鵬說︰「真的有少少，所以我要惜番個老婆多一點，一定要理會她的感受，否則我會很難受！」

見陳凱琳再為鄭嘉穎佗B，陳展鵬亦想再做老竇，與單文柔多生兩個小朋友。他說︰「我想最多生3個，不可以超過3個，但還是順其自然。我不心急，太太這兩年變化都大，現在總算定了下來，要給她多點時間處理自己想做的事。我們討論過，我覺得她仍想看看個世界。」

（即時娛樂）