目前懷有第2胎的應采兒臨盆在即,日前她已在社交網貼出和囝囝Jasper母子檔拍攝的美麗孕照,作為產前紀念。應采兒前天偕同為媽咪級的無綫《東張西望》主持容羨媛,以及黃浩然老婆莫家嘉,來個媽媽家庭聚會,容羨媛和莫家嘉的小朋友都有出席,相當熱鬧,不過就未見她們的另一半上鏡,莫家嘉和容羨媛輕摸應采兒肚皮,容羨媛說:「好彩喺你生之前都仲可以見你一次,Cant wait to see the baby.」

(即時娛樂)