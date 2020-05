鍾嘉欣(Linda)婚後定居溫哥華,與脊醫老公Jeremy育有一對仔女。雖然只有工作時才會回港,嘉欣仍不時透過社交平台跟香港的粉絲聯繫。今日,她在Instagram上載有4個小朋友遙望天空上雙彩虹的照片,相信當中包括其大女Kelly及細仔Jared。嘉欣說︰「A double rainbow is a symbol of transformation and a sign of good fortune. Good times are coming! Thank you for your encouragement God.(雙彩虹是變化的象徵,也是幸運的象徵。好時光來了!謝謝上帝的鼓勵。) ❤️🧡💛💚💙💜#doublerainbow #godsblessings #lovelovelove」

(即時娛樂)