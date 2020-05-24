【2年前曾通波仔】Bob向老婆發誓護心 拍片呼籲預防復發 (16:32)

林盛斌（Bob）前年曾經「通波仔」，他近日以過來人身分，為香港復康會拍片談心路歷程。他表示前年得悉3條血管均有阻塞，卻仍未識驚，還堅持開工拍攝，幸得醫生及時阻止，急急接受手術，才逃過一劫。

Bob透露3個囡囡一聽見爸爸要入院非常擔心，大女更提醒妹妹，不要打擾爸爸，讓他靜養，令Bob非常窩心。經此一役，Bob投入推廣心臟健康，不少人跟Bob一樣自以為年輕，提到心臟病，便認為事不關己。Bob在短片中講述心臟病如何悄悄來襲：「我記得當時心口翳着翳着，好像被重東西壓着，呼吸有點困難，膊頭、背脊甚至牙骱都痹到痛。」醫生表示，Bob及時發現病情非常好彩，因爲有研究顯示，多達近7成的45歲心肌梗塞患者，發病前沒有典型胸痛症狀，未必察覺危機。

Bob當時要立即入院通波仔，太太又豈能不擔心，但他透露，爲了3個女兒，太太保持鎮定，幫他收拾行裝，反而自己手術前胡思亂想：「驚自己有事，驚3個細路無人照顧，驚有乜事老婆一個人搞唔搞得掂...」幸而手術順利完成，令Bob最感動的是，3個女兒平時一大早就在他牀上蹦蹦跳，但手術後，大家姐幫手攔著妹妹，為爸爸爭取休息時間：「嗰刻我聽到都有啲眼濕濕，覺得她們大個了，好窩心！」

不過，通波仔後並非一了百了，Bob笑言手術後曾向太太發誓，要努力保護心臟，所以聽從醫生說話，服用雙抗血小板藥物預防復發：「我成世都未試過咁聽話，醫生話食幾耐就食幾耐，開工、出埠都唔會唔記得帶藥！」

（即時娛樂）