【最愛鏞記壹品鵝煲】黃淑儀評港劇不全面 無意退休湊孫 (21:19)

【專訪】位於中環、以炭燒燒鵝馳名的鏞記酒家，擁有78年歷史，其中3樓的龍鳳大禮堂是參照北京故宮設計。鏞記上周一（5月18日）起暫停營業約兩個半月、在「疫市」下進行大翻新，有些舊裝修及擺設將會消失，10幾年前轉做烹飪節目而跟鏞記結下淵源的黃淑儀（Gigi姐），早前趁酒家未裝修，前往懷緬一番；其間，她走入廚房參觀，對全數「退役」的油渣爐嘆為觀止外，又向大廚了解炭燒燒鵝的製作過程。Gigi姐最喜歡鏞記的小炒皇、至尊壹品雛鵝煲等，雖然她在myTV SUPER主持烹飪節目《Gi味俱全》，但因菜式食材及製作過程複雜，故她無意在節目中教觀眾烹調。

Gigi姐透露在疫情下，除外出拍攝網上飲食節目，就會留在家中執拾東西及煲劇，她大讚內地劇及韓劇非常有水準，港劇完全及不上。「他們的劇本很好，睇到如癡如醉，一套劇我會睇兩次，第一次睇故事和流程，第二次睇服裝和攝影，研究個鏡頭點拍，怎樣令男、女主角有感情和心理變化」。問到是否覺得港劇沒進步？她聞言哈哈大笑，然後說：「只可以講不夠全面，我們做演員很被動，控制不到，我那麼老也沒機會轉型……」她又談到在內地資深演員備受尊敬和重用，並分享自己在橫店拍劇的一次體驗……

談到效力無綫37年的劉江也離巢，Gigi姐說：「香港電視劇已幾十年是這種現象，不懂重視老人家，不寫老人家戲分，只是過場，令人無癮。我做演員，就算不用我講對白，出一出鏡就可以收錢，我都不願意，一定要有戲做！」

Gigi姐又透露大仔將於9月結婚，二仔則於10月做爸爸，原本她7月拍竣飲食節目便返溫哥華，但因疫情令計劃有變；原定5月初做右膝蓋手術，因疫情致無限期延期，她要等醫院通知，故不敢離港。問兒子有否叫她不要工作，幫手湊孫？她說：「我認為每個小朋友都有他們的成長過程，成長後有自己的生活圈子和生活， 我不會打擾他們，除非主動叫我幫手照顧一段時間，否則我不會插手。」Gigi姐坦言從沒想過停下來，覺得仍有工作，代表還有人欣賞她；她又可藉工作訓練手腳、腦筋的靈活性，最重要是她不想跟時代脫節。

欲知專訪詳情，請留意明天（5月26日）明報娛樂版。

（即時娛樂）