馮盈盈與拍拖4年的醫生男友鍾文浩分手後,緋聞一單接一單,繼跟無綫大隻主播鄭衍峰的同居緋聞後,今日又指她跟賭王何鴻燊兒子何猷亨出海密會,同行還有無綫小花、好友江嘉敏。

馮盈盈今日在社交平台作出澄清,聲稱沒有「撻著」何猷亨,「Every time I slip into ocean, I learn something new 今年第一次出海 就學到新技能Wakesurf 識到一班新朋友 又領悟到新道理 #圖文不符 #看圖作文 #照騙 #wakesurf新手 #起水只有一秒 #無撻著只有撻落水 #緊張到我眼中只有條繩 #要上岸我寧願游水 Photo credit: @kaman_kong(江嘉敏)」

