韓劇《來自星星的你》金秀賢與《武法律師》徐睿知合演有線頻道tvN新劇《It's Okay to Not Be Okay》(前譯:雖有精神病但沒關係),預計下月20日首播。電視台今日首度公開金秀賢的新劇造型,一身醫護人員打扮,悉心照顧病人,流露出善良而溫暖的眼神。

新劇是一齣奇幻愛情作品,講述任職精神病護士的金秀賢,因為沉重的生活壓力而一直拒絕愛情,遇上患有反社會人格障礙症而不懂愛情的童話作家徐睿知。這是金秀賢去年7月退伍後首次擔綱主演劇集,令人期待。

(即時娛樂)