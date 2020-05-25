【廿三樓‧搞笑友】陳志雲不介意著孖煙囪演出：我對腳靚 (22:22)

長達31年歷史的港台節目《頭條新聞》，多年來以嬉笑怒罵方式諷刺時弊，但早前節目播出諷刺警方執法的內容而遭投訴，通訊局裁定節目其中一集污衊和侮辱警方等投訴成立，向港台發出警告；商經局要求港台致歉，並檢視節目製作過程有否疏忽和失誤，作跟進或懲處。港台稱接受裁決並嚴肅跟進，向因連串事件引起對港台不滿的人及感到被冒犯的警察致歉，決定即時檢討《頭條新聞》，本季餘下集數播出後將暫停製作。

近日陳志雲忙於排練舞台劇《廿三樓‧搞笑友》， 劇本原作為美國著名舞台劇、電影、電視三棲編劇Neil Simon於1993年的作品，後由司徒偉健改編，於1996年首演；今次重演是新版本，陳志雲在劇中演《求其新聞》的主持，同樣面對節目受壓力，不能諷刺時弊，狀況儼如現在的《頭條新聞》。陳志雲接受《明報》電話訪問，他稱知道通訊局對港台發出警告時很激動，覺得很不合理，「我做過廣管局、電視台，這決定極不合理」。陳志雲記得2011年有人就梁美芬議員被影射投訴《頭條新聞》，當時廣管局回應以諷刺形式批評政治人物很普遍，觀眾不大可能會認真看待該類諷刺劇，認為投訴不成立，故他覺得通訊局今次的處理離晒譜、黐晒線！

陳志雲還劇透，劇中的他擔任主持受壓力，令他氣得講粗口兼穿孖煙囪出場。他笑說：「導演問過我是否介意，我話冇所謂，因為我對腳靚！」《廿三樓‧搞笑友》明年11月才正式公演，明日（5月26日）、6月2日及9日在UA CineHub舉行3場劇本朗讀會，測試觀眾反應再作修改。問他會否擔心在港執行國安法下，涉社會話題的舞台劇能否上演？陳志雲稱不准演出也不為奇，所以大家有得睇就要快些睇了。

（即時娛樂）