【賭王的愛情故事】何鴻燊抱走「澳門第一美人」黎婉華 跟梁安琪一舞傾情 (17:35)

賭王何鴻燊今午在養和醫院病逝，享年98歲。賭王共有4位太太，包括元配黎婉華（已歿）、二太藍瓊纓、三太陳婉珍與四太梁安琪。而何鴻燊和4名太太的愛情故事，以元配夫人黎婉華的一段最浪漫，他們相識於1940年代初，黎婉華是澳門葡籍姑娘，出身名門，她有「澳門第一美人」之稱。雖然黎婉華當年追求者眾，不乏醫生和律師，但她對當時帶着10元到澳門闖天下的何鴻燊情有獨鍾。

何黎二人於街頭邂逅，何鴻燊對黎婉華美貌驚為天人，他還以有限葡語展開追求，甚至為對方勤練葡語，又每天踩單車到她的住所相會，最終抱得美人歸，兩人在1942年結婚，黎婉華為何鴻燊誕下一子三女：何超英（已殁）、何猷光（已殁）、何超賢和何超雄；黎婉華於1973年在葡萄牙遇車禍，後來又染怪病，昏迷1個月，黎婉華於2004年病逝。

二太藍瓊纓在1957年跟賭王結婚，兩人育有四女一子：超瓊、超鳳、超蕸、超儀和猷龍，何鴻燊大讚二太很漂亮：「很年輕便嫁給我了，待我很好。」

三太陳婉珍是黎婉華的看護，1980年中期因照顧黎婉華而跟賭王認識，當時二太藍瓊纓移居加拿大，陳婉珍成為何鴻燊第三名太太。有傳她是獲黎婉華的應許入門，盼她為何家開枝散葉，而三太最後為何家誕下兩女一子：何超雲及龍鳳胎的何超蓮及何猷啟。

四太梁安琪由內地到澳門謀生，她憑舞藝「跳」到賭王身邊，成為她的第四名太太，梁安琪在一次舞會上，賭王是特別嘉賓，二人一舞傾情，之後四太成為賭王身邊的大紅人，除陪伴出席舞會，更是生意上的得力助手，她為賭王誕下兩子兩女，包括超盈、猷亨、猷君和孻女超欣。

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（即時娛樂）