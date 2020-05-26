【懷念賭王】肥媽：他風趣幽默 陳志雲：佢係可愛老人家 (18:58)

賭王何鴻燊病逝，享年98歲。賭王於2007年曾偕三太陳婉珍和仔女，出席肥媽節目《肥媽私房菜》「星級強人到會」，當時肥媽親自下廚炮製美食。對於賭王離世，肥媽說：「何生走咗，我都有唔開心，因為始終都識咗咁多年，但係98歲高齡都係笑喪，祝佢一路好走，佢老人家孫又有曾孫又有，老人家都算係咁啦，何生為人風趣幽默，生意又做得咁好，仲有16個仔女，咁多孫咁多曾孫，真係令人羨慕，不枉此生，請代我向何生家人問候，希望他家人節哀順變，RIP 何生。」

陳志雲今日出席舞台劇活動時，談到賭王離世，志雲向對方家人致以最深切慰問。他表示多年前曾與何生在《歡樂滿東華》做過一次直播版《志雲飯局》，他笑說：「記得我當時定了6個題目給他，但綵排時我沒按順序問，何生卻按順序去答，他助手事後也叮囑我，正式時不要再調次序了。何生是一個很可愛的老人家。」

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（即時娛樂）