【賭王仔女各有成就】猷君做學霸 超儀奪金像女配 超蓮榮升老闆娘 (20:12)

左起：何超儀、何猷君和何超蓮各有成就。（資料圖片）

賭王何鴻燊的4名太太為他生了共16名子女，何鴻燊以78歲高齡做爸爸，當年他跟四太梁安琪造人成功，誕下孻女何超欣，現時超欣已經20歲，長得亭亭玉立。

賭王的仔女各有成就，當中四太兒子何猷君，被稱為「學霸」和數學天才，猷君曾在美國麻省理工大學（MIT）升學，他還破紀錄、以最年輕的學生考上MIT的金融碩士課程，十分厲害。由猷君擔任首席營銷官（CMO）的內地手遊平台創夢天地（1119）前年11月舉行上市發布會，猷君當時曾表示會以公司的招股書，作為給父親的生日禮物。

三太陳婉珍女兒何超蓮，於2012年以一級榮譽成績，在英國倫敦大學經濟學學士畢業；2016年超蓮獲委任為澳門勵駿創建有限公司為非執行董事和審核委員會成員；至2017年，超蓮與朋友成立慈善組織Smile with Us HK，為香港市民打氣；到前年4月，她於灣仔開設「玖伍牛肉麵」，正式成為老闆娘。

現年45歲的何超儀則是眾多賭王仔女中，最為觀眾認識，超儀歌影視都有涉獵，她曾拍攝多部電影和電視劇，超儀憑電影《豪情》中，奪得第23屆香港電影金像獎最佳女配角獎；超儀又憑《再戰明天》奪得「萬千星輝頒獎典禮2014」的最佳女配角，演技備受肯定。

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（即時娛樂）