【賭王兒孫滿堂】何鴻燊首個男孫 猷君囝囝取名何廣燊 (20:28)

賭王何鴻燊的4名太太，為他生了共16名子女，仔女們亦開枝散葉，共有12個孫仔孫女，長房超英有一女蕭玟靜、猷光則有兩女家華和家文、超賢有一對仔女；二房猷龍有一女、超鳳則有兩女；三房猷啟有兩女何煦齡和何煦鑫；四房超盈育有1女「荷包蛋」辛阡覓。

24歲的猷君去年10月，為賭王父親添第一個男孫何廣燊，B仔是第五代男丁。猷君表示根據族譜以「廣」字取名，加上賭王將自己的「燊」字由長孫繼承，所以中文名是何廣燊，猷君希望兒子像賭王爺爺，成為有益社會的傳奇人物。

相關新聞：【賭王仔女各有成就】猷君做學霸 超儀奪金像女配 超蓮榮升老闆娘

相關新聞：【曾跟何超雲拍拖】陳山聰對賭王離世感惋惜：一路好走

相關新聞：【賭王病逝】鄺美雲曾被傳當「五太」：我沒有這個本事

相關新聞：【賭王的愛情故事】何鴻燊抱走「澳門第一美人」黎婉華 跟梁安琪一舞傾情

相關新聞：【賭王病逝】賭王曾公開論盡愛女 讚孻女超欣靚到不得了

相關新聞：【賭王病逝】劉德華曾演《賭城大亨》：希望他一路好走

相關新聞：【賭王病逝】何超儀稱會堅強面對：請給我們家人一些空間

相關新聞：【賭王病逝】二房何超瓊公布死訊：四房共同處理爸爸後事

相關新聞：一代賭王何鴻燊病逝 享年98歲

（即時娛樂）