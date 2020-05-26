【賭王病逝】讚何鴻燊一生充滿傳奇 汪明荃：他重視教育子女 (21:11)

賭王何鴻燊今午離世，享年98歲，汪明荃（阿姐）曾在慈善活動及節目中，跟何博士合作過，阿姐表示印象最深刻一次，是有一年的公益金籌款活動，她與何鴻燊一隊比賽，她大讚何先生為人風趣幽默，各方面都好叻及好出色，事業上成就外，亦重視教育子女。阿姐表示何鴻燊一生傳奇，經歷多姿多采，對社會作出貢獻，相信大家一定不會忘記他。

薛家燕今晚錄影《流行經典50年》，對於賭王何鴻燊離世，薛家燕盛讚賭王是大慈善家，為人又風趣幽默：「我跟四太（梁安琪）比較熟，經常在慈善活動合作，其實何生已經好叻，已撐了幾年，但年紀大也沒辦法，屋企人也愛惜他，他應該走得舒服，希望他的家人節哀順變，我稍後都會慰問四太。」

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（即時娛樂）