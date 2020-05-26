【賭王多次進出醫院】消息稱何鴻燊醫療費用開支逾2億元 (21:31)

賭王何鴻燊今午在養和醫院病逝，享年98歲。賭王於2009年7月在四太梁安琪寓所，不慎跌倒撞傷頭部後，11年來多次進出醫院，並在病房度過農曆新年及生日。

2009年賭王在養和留醫逾100天，當時幾位太太和四房的仔女要輪流相伴，有傳當時要請專家醫治賭王，有指當時每天的醫療費高達100萬元，即是入院百天，已花了逾億元。賭王及後曾離院回家休養，但近年多次進出醫院，有消息指由2009年至今，賭王的醫療費用開支，保守估計逾2億元。

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（即時娛樂）