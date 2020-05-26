【賭王病逝】何鴻燊長眠摩星嶺家族墓地 (22:02)

賭王何鴻燊今午在養和醫院病逝，享年98歲，有指賭王遺體將下葬於摩星嶺一號的昭遠墳場（Chiu Yuen Cemetery）。該墓園是不少何東家族後人長眠之地，包括何東長孫何鴻章、賭王長房女兒何超英等，過往的清明節，均見賭王或四太梁安琪等，率領子女們到昭遠墳場拜祭，盡顯孝心。據悉昭遠墳場為私人管理公司負責，園內安葬的先人非富則貴。

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（即時娛樂）