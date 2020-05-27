全線作品或變禁歌 藍奕邦不怕前路與港人齊上齊落 (14:09)

全國人大代表會議正審議訂立「港區國安法」的《決定》草案，立法會今日（5月27日）又恢復二讀辯論《國歌條例草案》（國歌法）。

藍奕邦昨晚在社交平台撰文，自嘲其全線作品可能將成為禁歌，亦再無人敢邀請他寫歌。藍奕邦說︰「呢幾日係度諗，吖！可能就快無得再喺香港寫我想寫嘅歌，無人敢搵我寫歌，無人敢搵我再唱歌，我嘅作品全線成為禁歌。甚至，香港可能好快無樂壇，可能我好快會被人拉。諸如此類，十萬個可能。」

「我相信大家呢排心裡（裏）面對前景有十萬個問號。但諗深一層......無得喺香港寫，咪返加拿大寫囉。無得出『藍奕邦』呢個名，咪改個化名囉。無得喺香港表演，咪喺網上表演囉，最多咪近近地（哋）喺台灣開騷，想睇咪飛過嚟睇囉。要拉我嘅，咪拉囉。香港人最叻係咩？咪係能屈能伸囉！」

「路係人自己行出嚟，置之（諸）死地而後生。今日做一個訪問，被問到我會唔會返加拿大，我話如果有一日我感覺到人身安全成問題我就會走，否則，我想留喺香港，同香港人齊上齊落。因為香港人好叻，咩都捱得過。所以，真係，無嘢好驚，亦唔驚得咁多。驚，就倒不如盡做啦！」

（即時娛樂）