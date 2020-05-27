照顧15歲愛犬勞心勞力 鄭秀文跟動物治療師學拉筋按摩 (15:12)

鄭秀文（Sammi）為照顧她與許志安的15歲愛犬Lucky，讓年老多病痛及行動不便的Lucky可以舒服點，特別跟治療師上課，學習如何為愛犬拉筋按摩。Sammi在社交網上載治療師為Lucky進行治療時的片段，透露Lucky的狀況，以及她看見愛犬不適時的感受。

她說︰「基本上，現在家中不能一刻沒有人，因為Lucky非常容易撞倒或跌下，頭部有時一下子撞在地上或coffee table，有時又會沒精打采。有一次我只入了房一會兒，就聽到牠嗚嗚哀叫，我走出廳，一看，原來牠想轉身，但控制不了姿勢，頭部完全『卡』（吊）了在櫃上動彈不得。」

「我們也開始上課，治療師教導我們如何通過為牠拉筋按摩和日後一步步鍛鍊（練），希望能幫助Lucky走路時不會那麼乏力和東歪西斜。也買了狗狗尿片和成人尿褲以備不時之需了。（牠有時會忍不住尿尿）相信有照顧過年老狗狗的朋友們都會明白這些過程。❤️ 」

「從來也不知道可以為動物拉筋、按摩和敷熱水袋以舒（紓）緩牠的筋肌。而且拉鬆筋後還可以做些肌肉鍛鍊（練）以改善走路的能力。前陣子我們見了治療師，知道如何幫Lucky，過去十多天我們照足治療師吩咐，每天早午晚為lucky拉筋敷熱水袋和按摩筋肌，Lucky走路確有一點兒改善。腿沒那麼乏力地拖行。」

「看見Lucky如此年老但生命力強，每天早午晚我們為她（牠）拉硬硬的腿筋和提腿，牠也許會痛的，但牠都非常乖巧，彷彿知道我們做這些都是為牠好，牠乖乖的默默忍耐著（着）過程。在Lucky身上，我看到了動人的生命力。曾經很擔心15歲的Lucky會受不了，但原來我低估了牠的堅韌。❤️💪🏻 」

（即時娛樂）