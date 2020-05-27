家道中落唔想掃街 何鴻燊13歲時發奮讀書 科科包尾變第一 (16:51)

賭王何鴻燊昨午逝世，享年98歲。何鴻燊是皇仁書院的舊生，且是舊生會永遠名譽會長。皇仁舊生會昨日在facebook專頁轉貼賭王2007年的受訪片段，他在片中講述小時候突然發奮讀書的往事。

他回憶當年就讀第四班（相等現在中三），因為成績很差，被學校編入D班。賭王說他在D班時的成績依然很差，科科不是考包尾就是尾二。他說︰「我當時13歲，有晚媽媽哭得很厲害，她叫我入房說『很對不起！我沒錢再供你讀書』，我說『媽，咁算點？我13歲，出去做什麼？掃地呀？唔掂喎，阿媽！你那麼有錢，為何會這樣』，她說『不要問我，我現在天天去當舖，已典當到七七八八。你老竇炒股票全敗，他帶了你3哥、4哥，還有大哥去西貢。沒錢了，我現在天天典當東西，令你們有飯食。飯有得食，讀書就坦白說，不要回來告訴我你考第尾，我不聽，無得讀』。」

賭王回憶當晚他徹夜難眠，自覺只要努力讀書，成績未必那麼差，遂下定決心要做最好的學生，半年後終於科科考第一，兼獲得獎學金。賭王說他此後兩個學年仍是科科第一，更考獲獎學金入大學。他說當時的生活很窮，但窮也有窮的好處，他一生人仍然很感恩有過那段窮日子。賭王解釋︰「因為窮的時候就能看得清楚別人如何對你，我在街上遇見親戚，那些親戚兜路走。」

皇仁舊生會昨天在facebook專頁寫道︰「何大師兄生前是皇仁舊生會永遠名譽會長，樂善好施，熱心公益。除了贊助皇仁不少獎學金外，亦承包不少大型建設費用，包括最近翻新的大潭『皇仁何鴻燊天文觀測站』。何大師兄1921年在香港出生，於1931年入讀皇仁書院第八班（相等現在小五），皇仁校舍當時還位處上環鴨巴甸街（今PMQ 元創方）。1935年就讀第四班（相等現在中三）時，他曾於陸運會贏得800米賽跑亞軍，又在翌年參加排球校隊。」

「至1937年他升讀第二班（相等現在中五），在教育署舉辦的首屆中學會考考獲佳績，更獲頒政府全費獎學金（當時還要交學費）。何大師兄在1939年通過預科試，入讀香港大學理學院，寄宿Ricci Hall HKU利瑪竇宿舍，但由於日軍1941年侵略香港，他被逼（迫）肄業並在1942年進入澳門聯昌貿易公司工作。戰後1961年何大師兄與皇仁舊生霍英東等人結成聯盟，競得澳門博彩專利權，開創事業。讓我們重溫一下2007年由皇仁舊生會進行的訪問，當中何大師兄憶述他在皇仁的時光。」

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（即時娛樂）