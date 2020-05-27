【專訪】首度戲鬥陳奐仁 衛詩雅投入角色崩潰爆喊 (20:23)

衛詩雅與陳奐仁於ViuTV劇集《歎息橋》首度合作便演情侶，劇中二人只有簡單擁抱戲，並無任何親密鏡頭，純以內心戲向觀眾呈現他們之間的矛盾，加上跟林保怡陷入三角關係，雖然難度十足，但拍得好玩兼過程愉快。

衛詩雅指後半部分拍攝較辛苦，因劇組免除情緒不能連貫，很多時一take過拍攝，作為演員很珍惜每個演出機會，因不容許再拍多次，「曾投入得cut機仍喊不停，我好易投入角色卻很難抽離，需要一段比較長的時間。其中有場知道演爸爸的秦沛患癌戲分，崩潰地拍完後，花了一段時間才冷靜下來，當收到自己爸爸來電，一聽到爸爸把聲又再爆喊。我次次拍戲都好enjoy演那個角色，演員是有自虐狂的，認識的演員包括我在內都有，反而沒有角色在身會覺得更累，因為拍戲時人物性格已寫好，很有安全感，但人生沒有劇本，我覺得做真實的自己比較難」。

陳奐仁坦言今次角色不正常，是個很壓抑的失敗者，台前幕後拍得相當投入，鏡頭後仍不停欺負和揶揄他，「角色性格自私，絕對可以形容是『軟皮蛇』，預了給觀眾鬧，確實難演。我收工盡量不會將壓抑情緒帶回家，不想再去諗，將壓抑情緒帶回家會很痛苦，不明白為何這麼多人喜歡這樣投入，這種感覺是非常差的，但其他演員都很投入、很敬業，不知他們點頂，我反而覺得回家就可以不用再壓抑，可以做番個正常及有價值觀的人」。

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（即時娛樂）