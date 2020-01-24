【相識相愛逾40載】陪抗癌 梁潔華讚黃日華100分好老公 (22:27)

黃日華與太太梁潔華同是無綫藝員訓練班出身，前者是第9屆，後者是第8屆，兩人於1979年一次劇集實習演出時邂逅，1982年正式拍拖，至1988年結婚，婚後育有一女黃芷晴；兩人結婚32年，一直表現恩愛，黃日華更是圈中出名的愛妻號。

梁潔華於2013年、亦是她與黃日華的結婚25周年，證實患上急性白血病，丈夫一直在旁安慰、不離不棄照顧，她大讚黃日華是100分好老公。梁潔華於2016年跟黃日華接受節目訪問，她曾透露當時不能接受自己患癌，甚至患上抑鬱症，「每日都很恐懼，瞓瞓吓都可以大哭，性格也改變了。化療期間，醫生每日提我會甩頭髮，叫我逐步剪短頭髮，不過我始終貪靚，終於有一日我睡醒，發現所有頭髮甩晒，當時只懂哭」。梁潔華又憶述黃日華的體貼，「他試過早上飛去第二處工作，晚上來醫院問我有冇事，然後才回家，我見到他好辛苦，我好感動！他是100分好老公，沒有他，我不知道怎麼辦」。

黃日華當時也表示，那段時間對他也是挑戰，這經歷他學懂控制情緒，以及給太太正能量，每一刻也想着她，這是做丈夫的責任。兩人結婚多年有不少爭執，梁潔華笑說曾吵着要離婚，黃日華問女兒黃芷晴會跟誰？女兒說要跟媽媽，他因此不想離婚了。

而梁潔華自退出娛樂圈轉投保險業後，發掘興趣學粵劇，後來向名伶文千歲、梁少芯拜師學藝；之後她更投資組班，成雙蓮華粵劇團的班主。

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（即時娛樂）