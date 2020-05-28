讚梁潔華7年來堅強抗病 黃日華平靜面對愛妻離世 (16:00)

【今日直擊】黃日華下午和女兒黃芷晴抵達世界殯儀館，為前天逝世的太太梁潔華辦理身後事。黃日華表示喪禮日子未定，稍後會公布詳情。他和女兒這段時間互相扶持，請大家放心。黃日華說︰「我們ok的，大家放心，因為這件事不是突然發生，已有幾年時間讓我們慢慢適應和接受。我們都知道這天始終會來臨，可以在這3年時間適應，接受這個事實，我們堅強面對。」

黃日華讚亡妻好叻︰「無論在事業、照顧家人及動物方面，她真的很叻﹗她堅強，永不放棄，不向困難屈服。這幾年，她真的很辛苦，大家很心痛，但她沒放棄，堅持到底，希望可以打贏這場仗。她經過一關又一關，這種精神可帶動別人不要放棄生命，生命很重要﹗」黃日華稱太太最後的日子不辛苦，走得很舒服。他說︰「我們跟她說話時，感覺到她是笑住走的。」

提到梁潔華的遺願，黃日華說︰「都是叫我睇住女兒，女兒又睇住我，同時照顧她媽媽、照顧動物，乖啲呀﹗她始終擔心女兒，因為女兒未嫁人，又很擔心她母親。我叫她放心，我一定會照顧好她媽媽。而且女兒已長大，我不會照顧她，她倒過來照顧我。」黃日華坦言之前一直停工照顧太太，但經濟上沒問題。他未決定何時復工，要先處理好太太的後事，又透露梁潔華曾提過如何處理身後事，亦立了遺囑，叮囑他什麼時候才好看。

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（即時娛樂）