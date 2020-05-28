【充滿愛的人】懷念賭王 翁靜晶：我最困難時 他幫忙解決問題 (22:00)

賭王何鴻燊於5月26日病逝，享年98歲。翁靜晶日前在社交平台分享一張年輕有型的賭王何鴻燊黑白照悼念故人，照片中賭王身邊的是翁靜晶媽咪趙小瑜，翁靜晶一向以「Uncle Stanley」稱呼賭王，賭王跟翁家是世交亦很照顧他們，翁靜晶分享一段往事。

她寫道：「Uncle Stanley（何鴻燊）的父親何世光，早年擕（攜）子投靠越南首富翁典南，落腳西貢，獲翁家提供經濟支援。何世光繼而接來婉琪（十姑娘），共住越南翁宅。後何鴻燊發跡（迹），不忘當年恩情，對翁氏後人培（倍）加照顧。我每逢厄難，叔父必全力盡撐。他撒手遠去，舊事點滴湧上心頭，唯望母親渡過失友之痛，萬莫因此傷身。」她又說會誦經迴向叔父何鴻燊。

翁靜晶提到的越南首富翁典南，就是她的祖父。她接受《明報》電話訪問，說賭王離世的消息令人難過，她回憶昔日Uncle Stanley對她的照顧，一直感恩。她說：「我人生中遇到危險的時候，他會派保鑣保護我。在我遇到麻煩、最困難的時候，他是親自出頭，周圍打電話幫我解決問題。他對家人與身邊人也很照顧，是一個好有愛的人。」

當年她會到何家大宅淺水灣道1號作客，最難忘是花園有個極大鳥籠，會看到奇珍異鳥。他們會在大廳的一張長餐枱食西餐，她說：「我在這長餐枱上聽Uncle講故事，他在港大讀書的情況，還有他在澳門的發迹史，當年未有電腦，他的超級記憶力就如電腦一樣，他就憑能力賺到第一桶金。我仲記得細佬結婚時，Uncle上台致辭，他的說話令大家笑到碌地。」

（即時娛樂）