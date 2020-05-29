【專訪】憶舊情唱出失戀傷痛 許靖韻慶幸冇遇到渣男 (22:38)

許靖韻主動向林奕匡邀歌，因有人肯割愛才能把新歌《別為我好》搶到手，之後兩人又推出合唱版本《別為我好（我未夠好版）》。（黃梓烜攝/YouTube視頻截圖/明報製圖）

在電影《志明與春嬌》系列中，有不少愛情金句令觀眾回味，其中「一世人流流長，總會愛上幾個人渣」，道出了不少女性的心聲。許靖韻（Angela）也經歷過失戀，明知對方提出分手的理由全是藉口，傷痛難免，但幸慶人生中從沒遇到渣男。

現年27歲的許靖韻，最近推出由林奕匡作曲、張楚翹填詞、郭偉亮監製的新歌《別為我好》，歌詞到肉，刺中失戀者要害；許靖韻以過來人身分，將過去一段舊情回憶感受，唱出失戀的傷痛與無奈。許靖韻坦言收到歌詞時，差點以為是為她度身訂做，完全是感同身受，加上回憶以前戀愛畫面片段，演繹出真情感性。「有時，當拍拖會影響到工作或與家人關係時，分開可能對大家更加好。之前有過一段感情，他是圈外人，大家拍拖超過一年，到對方提出分手時，我是不想的，但他以『為我好』、『你會找到更好，分開大家更舒服』、『怕會影響工作』種種為理由，我覺得都是藉口。分手一刻會感不捨，到後來知道分開會更好，只是由誰去做衰人提出，我不鍾意做衰人」。

許靖韻從初戀開始，多年來所經歷的每段感情，她都認真付出和投入，每次分手都感傷痛。她憶述最長一段關係維持了4年，但中間經歷多次離合，到分開時已有心理準備，故沒有超級傷心。對於過往的拍拖經歷，她無法容忍的，是前度的背叛。「最衰是隱瞞我約女仔去街，最接受不到應該是對方出軌！一段感情大家應互相坦白和真誠，我有遇過『出軌男』，覺得講大話同背叛，令大家中間失去信任，好難再一齊」。年輕時每逢失戀，她會彈琴或約朋友唱K宣泄，現在人大了，則會找朋友傾偈食飯。

許靖韻很欣賞林奕匡（Phil）的音樂才華，主動向對方邀歌，今次是有人肯割愛才成功把新歌搶到手。「今年初找Phil作歌，他一星期便寫了幾首，我聽完就揀中心水。原來這首歌已寫了好幾年，但早有別人留起，我和同事就用超級誠意要他讓給我，因為實在太鍾意。我亦感激監製郭偉亮任我自由發揮，錄音過程好順利」。

疫情期間，許靖韻跟師妹李靖筠合作主持網上音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》外，她就留家專心創作，期待陸續有新廣東歌出品；她又上網自學手藝，捉媽咪和同事做白老鼠試驗。「上網邊學邊幫自己美甲，學成就拍短片上載分享。一來因為避疫少出街，留家較安全，可以打發時間又好玩，而且學定一門手藝當自我增值」。

欲知專訪詳情，請留意明天（5月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）