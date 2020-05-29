【有善心】甘比偕女兒整粉紅甜品 為遺傳性癌症患者打氣 (13:39)

疫情期間，劉鑾雄（大劉）太太甘比不時落區派口罩及防疫用品，善心爆棚，而甘比為「關乳愛2020」活動宣傳，參加"PINK DESSERTS HOME CHALLENGE 2020"，她昨晚在ig貼了炮製「粉紅甜品」的影片，而兩個女Josephine及Josie都有幫手，認真乖女，3母女最後成功炮製了蛋糕，甘比還捧着蛋糕影相。甘比留言表示：「保持社交距離，在家抗疫，人人都可以做甜品達人，為遺傳性癌症患者打打氣！」甘比表示由於不是太多朋友喜歡做甜品，故甘比只tag了楊千嬅﹑李珊珊和黎姿等，希望她們也炮製有粉紅元素的甜品或飲品，並開心分享，齊齊宣揚關愛。

（即時娛樂）