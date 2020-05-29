【有善心】甘比偕女兒整粉紅甜品 為遺傳性癌症患者打氣 (13:39)
文章日期：2020年05月29日
疫情期間，劉鑾雄（大劉）太太甘比不時落區派口罩及防疫用品，善心爆棚，而甘比為「關乳愛2020」活動宣傳，參加"PINK DESSERTS HOME CHALLENGE 2020"，她昨晚在ig貼了炮製「粉紅甜品」的影片，而兩個女Josephine及Josie都有幫手，認真乖女，3母女最後成功炮製了蛋糕，甘比還捧着蛋糕影相。甘比留言表示：「保持社交距離，在家抗疫，人人都可以做甜品達人，為遺傳性癌症患者打打氣！」甘比表示由於不是太多朋友喜歡做甜品，故甘比只tag了楊千嬅﹑李珊珊和黎姿等，希望她們也炮製有粉紅元素的甜品或飲品，並開心分享，齊齊宣揚關愛。
（即時娛樂）
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*PINK DESSERTS HOME CHALLENGE 2020* 保持社交距離，在家抗疫，人人都可以做甜品達人，為遺傳性癌症患者打打氣！ 由於不是太多朋友喜歡做甜品，唯有麻煩以下幾位朋友，我現在tag @yeungchinwah @michelle.poyin @13leesansan @imtammy @gigilai_official 參加方法： 1. 製作一份具粉紅元素的甜品/飲品 2. 跟甜品合照 / 拍片開心SHARE上IG/ FB 3. Tag 3個朋友一齊參加 / *不接受挑戰便捐最少HKD20予香港遺傳性乳癌家族資料庫 - https://www.asiabreastregistry.com/en/donate *Tags:* #pinkdesserts2020 @asiabreastregistry