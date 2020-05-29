【試過服止痛藥】陳凱琳佗住BB做Pilates 改善偏頭痛 (14:02)

陳凱琳（Grace）日前宣布跟老公鄭嘉穎再次造人成功，兩年抱兩。Grace今早在社交網上載短片，片中的Grace身穿鬆身運動衫，手腳仍然纖幼，她在教練指導下，做出連串伸展運動，她說：「早前分享過自己好容易偏頭痛，有試過好多唔同被動嘅方法例如按摩，針灸，甚至乎靠食止痛藥。有朋友就提議我試吓做運動，用Pilates去拉筋同埋強化肌肉─最終可以舒緩勞損嘅位置！去咗兩堂之後真係覺得好咗~~所以都想推介畀身邊有肌肉勞損嘅朋友，希望可以鼓勵大家用主動嘅方法去幫助自己！」有網民溫馨提示叫她小心身體，以及叫她運動時要注意安全。

（即時娛樂）