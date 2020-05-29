許芷熒儲肥3個月大女兒︰變成更肥的肥妹 (17:00)

許芷熒（Whitney）與丈夫Alex的女兒Kayli Jane（馮寶寶）已經3個月大，Whitney昨天在社交網上載多張和女兒的照片，分享為人母親的生活點滴。她說︰「不知不覺，己（已）經在過着第3個月的Mom Life....屈指一數，一年前的今天，馮寶寶應該已經在我肚裏，但我還未發覺到。如果一年前你問我，我也沒有想過自己一年後便已經會當上媽媽。」

「以前我老公講過40歲後才當爸爸也未遲，當然男人和女人的想法很不一樣，男人40歲都仍然是壯年！現在和老公聊天，他竟然會說，其實應該再早一點生小朋友，早一點生小朋友，能陪伴他們的日子能再長一點。『橫掂都係要經歷，咁不如早啲經歷啦﹗仲可以早啲甩身添！』咁又真係喎🤣。」

「今天Kayli Jane已經是一個實實在在，結結實實的肥妹仔！我己（已）經很快習慣了媽媽的生活。或者因為未生馮寶寶之前，己（已）經照顧開一個BB（老公）🤭，現在要照顧兩個。」

「現在每天早上我都會叫馮寶寶起身，因為我希望每天早上她第一個見到的人是我！每天早上她一見到我，她都會給我一個很大的笑容！就好像對我說︰『好嘢﹗媽咪來了！！』很快馮寶寶就可以開始吃少少固體食物。現在她看見我和老公吃飯，都會舐舐脷，我估計她一定會很喜歡食粥仔，食大人吃的食物！然後再變成更肥的肥妹🤭。好感恩❤️，馮寶寶健康開心乖乖！這是一份恩賜的禮物！😇」

（即時娛樂）