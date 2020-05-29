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楊洛婷周家蔚齊齊撇甩老公 開池邊派對騷火辣身材 (17:26)
文章日期：2020年05月29日
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楊洛婷（左）、周家蔚雖然已為人母，身材依然非常火辣！（楊洛婷Instagram圖片）
楊洛婷、周家蔚是相交多年的閨密。（楊洛婷Instagram圖片）
楊洛婷、周家蔚齊齊撇甩老公，帶同仔女一同開池邊派對。（楊洛婷facebook圖片）
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楊洛婷、周家蔚日前雙雙撇甩老公，帶埋小朋友一齊去酒店泳池游水耍樂。楊洛婷在社交網分享照片，兩位靚媽穿上一件頭泳衣，身材依然火辣！楊洛婷說︰「我們的星期五，與孩子們在泳池玩樂。」
（即時娛樂）
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