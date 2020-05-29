大女哈佛畢業獲最高榮譽 陳冲撰長文分享做母親感受 (17:52)

內地女演員陳冲，演技出眾奪獎無數，於1998年更憑《天浴》奪金馬獎最佳導演；她的事業心影響了第一段婚姻，至1992年跟現任丈夫Peter Hui結婚，婚後育有兩女兒：大女許文婷（Angela）及細女許文珊（Audrey），一家四口定居美國。

今日陳冲在微博報喜，她說大女Angela這天哈佛大學畢業，並獲得學校的最高榮譽Summa Cum Laude和英語系畢業論文的最高獎項George B. Sohier Prize。她寫道：「今天女兒從哈佛大學畢業了，得到了學校的最高榮譽Summa Cum Laude和英語系畢業論文的最高獎項George B. Sohier Prize。因為疫情，這一屆的畢業典禮被延遲到一個無法預知的未來。當我在網上聽到畢業典禮的音樂時，眼前閃過了她從幼兒園、小學、中學每一次的畢業典禮。她21歲，但是她所經歷的各種磨難只有她自己、最愛她的人和上帝知道。然而，此刻的欣喜、驕傲和感激，也因此加倍的甘甜。

Angela和Audrey從一開始就在教我如何成為一個母親，等我終於有些感悟到了做母親的真諦，她們已經都成人了。智慧的到達，似乎永遠太晚。好了，今天不是我該反省的時候。今天，我可以好好哭一場，讓幸福、希望和感激充滿我的全身心。」

（即時娛樂）