黃秋生fb貼飲食生活相被封鎖︰好似連飲茶也沒資格 (20:04)

黃秋生說兩個月前突然覺得不應再跟別人在社交平台上糾纏，所以此後只分享生活照。（黃秋生facebook圖片）

黃秋生自嘲在facebook貼生活相也被封鎖，好似連飲茶的資格也沒有。（資料圖片）

黃秋生接受李婉華網上頻道《住加女人》訪問時，笑言他也想移民加拿大，但擔心移民後沒事好做。婉華提議他可在網絡市場上做點事，秋生說︰「我都想，剛想在香港網絡上做些事，誰知就搞成這樣子。現在連活動都驚，打乒乓波都死，怎知道他當你是什麼？不知道文字上如何理解，人人都驚！」

婉華稱不少人以為他會移民台灣，秋生說︰「人會選擇穩定的生活，邊度有得搵食就去邊度。如香港搵不到食，留在這裏做什麼。食都冇得食，唔通吸氣？」他說將來也會到溫哥華或多倫多住一段日子，因為兒子在當地，但擔心地方不夠住。

全國人大會議通過制訂「港區國安法」的決定草案，秋生被問到此事時說︰「很多國家也有『國安法』，但立法程序、如何執法才是最擔心的事。我不是擔心你買到刀，是擔心你如何用刀？是否跟說明書用？」

婉華表示身邊不少朋友也刪除了facebook（fb），秋生說︰「我也刪除了，幾早日直情上不到，我就借傷成毒不上了。反正我兩個月前，突然覺得不應再在平台上跟別人糾纏，所以就停了。我現在只放煮食、飲茶時的照片，誰知也被封鎖，好似連飲茶也沒資格。」

秋生又表示慶幸每次遇上困難的時候，就會有很多朋友出手幫忙，最近突然出來幫他的就有何超儀。

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（即時娛樂）