【久違了的…】黃智雯終於歸隊 胡說八道會齊人玩番晚 (21:28)

由胡定欣、胡杏兒、胡蓓蔚、李施嬅、姚子羚及黃智雯組成的「胡說八道會」,幾位好姊妹感情要好,不時相約見面;不過,黃智雯近大半年忙於拍劇,已很久沒有參與聚會。今日她們各自在社交平台上載相同照片,其中一張相見胡定欣、胡杏兒、姚子羚、李施嬅及胡蓓蔚的樣子不太開心,還以為是次姊妹聚會,黃智雯又無影;下張相就看到黃智雯加入其中,大家都露出開心笑容。

胡杏兒留言「我哋好失落⋯⋯因為⋯⋯有人終於歸隊了 #胡說八道會 #終於齊人 #傾到3點 #我要返屋企湊仔」,胡定欣說:「今夜你會不會來,你的愛還在不在.......”呢句歌詞簡直係我地(哋)對黃智雯呢大半年黎(嚟)的心聲!尋(噚)晚,你終於出現!」姚子羚則表示:「最近很多人問為什麼我們的聚會都不見黃智Dus?她是不是已經離隊...... 其實…我們......最終...............阿Dus.......終於回來啦!!我們人齊了~#久違了的黃智Dus #胡說八道人齊了 #開心的一個晚上 #笑到流眼淚水🤣 #有緣千里能相會」李施嬅稱:「Just Don't give up... eventually it will happen.Eventually...............」胡蓓蔚說:「It only takes 1 person to make all of us super happy Can you guess ”who” that will be ? #胡說八道會 #阿Dus終於得閒啦 #終於齊人 #傾到3點 #仲未傾完 #擇日再傾」

黃智雯也在自己的社交帳號回應幾位好姊妹,「聽到啦!聽到妳地(哋)既(嘅)愛的呼喚啦 我諗咗成晚,已經無詞彙能精準表達我的情感,我唯有唱出來。。。誰輕輕叫喚我 喚醒心中愛火 幸運只因有著你sss不再流浪與蹉跎。。。 #🐯嫂喜歡嗎? #一係唔見 #一係傾到半夜三點 #我無leftGroup」。

(即時娛樂)