【兒子非爭產工具】何猷君千字文 舉證被刻意在敏感時間更新微博認證 (22:28)

何猷君強調他早在去年底已申請更新微博認證，但遲遲未批，剛喪父的他請有關部門100日後再討論，對方卻不顧程序更新其認證。（何猷君微博圖片 / 明報製圖）

賭王何鴻燊本月26日離世，享年98歲。四房兒子何猷君被發現，其微博認證由原來的「香港社交名人，賭王何鴻燊四房兒子」，改為「澳門電競總會會長，創夢天地合伙人，深圳威武電競董事長」。

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猷君今日在微博撰下長文，解釋微博認證突然改變的原因，同時反擊網民的指控。他說舊的認證是7年前開微博時寫的，有感自己已工作了一段日子，遂於去年底向有關部門申請更新認證，但對方直至昨天還向他索取更多文件。

由於賭王剛逝世，猷君便跟對方說「100天後再討論」，豈料，對方竟在一夜之間及未齊資料的情況下為他更新認證。猷君炮轟對方無視他「100天後再討論」的指示，在這個最敏感、最有話題性的時間為他更新認證，選擇在他失去父親的時候做出落井下石的事情，質疑對方有何居心。

猷君又重申兒子廣燊不是爭產的工具，強調財產早在他15歲那年已分完。他說賭王生前有齊事業、家庭、財富和名譽，一個德高望重的老人家最後就只是想有個孫子。

猷君說他畢業後選擇創業，曾拒絕為母親梁安琪打理市值50億元的船務公司。他一直希望成為爸爸眼中的好兒子，希望像爸爸一樣用白手興家，並強調對爭家產沒興趣。猷君說︰「廣燊不是爭家產的工具，他是讓我父親笑到見牙唔見眼的夢想成真，為此，我會終身驕傲。」

他在賭王逝世後於微博分享小時候的家庭照，並在照片下打上大哭的表情符號，卻被網民指他不應該這樣做，猷君反擊︰「關你什麼事？我傷心發微博還需要批准發什麼內容的？為啥發哭的表情？因為我當時在哭。」對於被質疑他「買熱搜」，猷君說︰「你能找出證據，我6億的公司立刻送你。找不到的話，閉嘴積點口德。」

（即時娛樂）