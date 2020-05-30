【麥浚龍被指霸道】謝安琪為Juno平反：完全唔關佢事 (13:56)

謝安琪（Kay）日前接受由梁泰來主持的商台節目《1圈圈 星光背後》訪問。2018年Kay復出樂壇，並加盟麥浚龍（Juno）公司，推出2張《The album》專輯，兼橫掃叱咤頒獎禮，Kay連續2年摘下「至尊唱片大獎」及「叱咤樂壇女歌手金獎」。今年Kay再以一首《再度》為《The album》最終章第3集揭開序幕。

Kay對於2次產後復出都能創事業高峰，她指從沒預計過，更坦承每次暫別樂壇再出發前，都感到緊張：「出來之前會緊張，我好怕醜，加上這行很怕停下來，所以離開再回來是有壓力，但2次休息對我來說很重要，因為之前有迷失，每次休息後都有很大得着。」

Kay的音樂暫可分為2個階段，頭十年在周博賢班底下，Kay被喻為「平民天后」，不少作品都為民發聲；而加盟Juno公司之後，她唱的是浦銘心和董折的糾纏愛情，去年的紅館個唱亦被指「麥浚龍化」，有網民指她唱得太少個人金曲。

Kay在節目中為Juno平反，她說：「我要為Juno平反，歌單全是我和我的團隊定下來，Juno只是美學上配合我，個唱中唱了Juno六、七首歌，全是我覺得適合的選擇，我一開始已經不想做mass的東西，至今我很滿意﹑亦很驕傲去年的4場演唱會。外間指Juno霸道，其實完全不關他事，大家請算到我謝安琪的頭上。」

（即時娛樂）