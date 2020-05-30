【電影業近乎停擺】疫境支援計劃助基層員工 古天樂感謝善長捐款 (14:40)

新冠肺炎疫情於年初在全球肆虐，各行各業受到極大衝擊，香港電影業界亦不能倖免。疫情嚴峻，電影業幾近停擺，由於業界一向以散工及短期合約形式運作，基層員工近半年間，可謂經歷了真空期，工作機會寥寥可數，手停口停，生活頓陷困境。

有見及此，「香港演藝人協會」和「香港電影工作者總會」，馬上召喚各屬會及有心人士，發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，透過業界募集各方捐款，為基層同業作出盡快支援。

這次行動更得到香港10間電影公司（排名不分先後）包括：中國星電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇影業有限公司、東方影業出品有限公司、寰亞電影製作有限公司、美亞電影製作有限公司、天下一電影製作有限公司、邵氏兄弟國際影業有限公司、太陽娛樂文化有限公司、寰宇影片發行有限公司等，伸出援手捐輸，連同劉鑾雄先生及業內有心人士熱心募捐，目前已籌得一筆可觀款項。這筆款項將由「香港演藝人協會」，全數派發予電影基層人員，以解燃眉之急。

至於為業內人士提供的支援基金，現已落實可分兩階段派發給申請人士，是否有第三階段派發，將要視乎申請人數再作衡量。受惠同業包括：香港電影工作者總會十二大屬會（香港電影導演會、香港電影編劇家協會、香港專業電影攝影師學會、香港電影美術學會、香港電影製作行政人員協會、香港演藝人協會、香港電影燈光協會、香港動作特技演員公會、香港電影剪輯協會、香港電影後期專業人員協會、香港電影副導演會、香港電影作曲家協會）、三個同業工會（香港電影道具同業協會、香港電影攝影同業協會、香港電影業髮型師及化妝師（臨時）工會）及尚未組成屬會之其他工種基層員工（包括但不限於：收音、服管、茶水、劇照、製作特輯人員、場務等）有需要之會員及非會員同業。

演藝人協會會長古天樂則說：「我好多謝喺呢個疫境支援計劃裏面，捐過錢嘅每一位善長同每一位出過力嘅熱心人士，透過今次行動，成個業界上下齊心協力﹑互相扶持，希望善款可以為業內有需要嘅人解燃眉之急。今次嘅苦況，係成個業界幾乎停擺，開到嘅戲只係寥寥可數，未來可見仲會受疫情影響，唔能夠好快咁回復正常嘅製作，所以嚟緊嘅日子大家要繼續互相扶持，一同堅持，共同度過呢個逆境。」

（即時快樂）