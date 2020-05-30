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【自冧系列】母子互動 陳敏之連惜3歲囝囝面珠4次 (16:37)
文章日期：2020年05月30日
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陳敏之惜囝囝惜到燶。（ig影片截圖）
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陳敏之於2016年誕下囝囝雷子樂，眨眼囝囝已經3歲半，敏之不時在社交網分享和兒子的生活點滴，昨晚敏之在社交網貼片，並留言：「自冧系列」，片中敏之攬實囝囝不放，並興奮地惜了他的面珠4次，十分搞笑。
（即時娛樂）
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