【缺乏資源栽培人才】劉鑾雄捐2000萬幫助香港電影業 (23:03)

演藝人協會與香港電影工作者總會發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，透過電影業界募集各方捐款，為基層同業作出盡快支援。行動得到10間電影公司伸出援手捐輸，還有劉鑾雄及業內有心人士熱心募捐，目前已籌得 一筆可觀款項，當中包括劉鑾雄捐出的1000萬港元，將由演協全數派發予電影基層人員解燃眉之急。

劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）承認捐款給支援基金，她說︰「是，劉生捐了1000萬港元幫助演藝人協會。那天古仔（古天樂）來電，劉生二話不說就答應了。劉生留意到演藝界人士的苦況，加上我是娛樂記者出身，屬半個行家，我和劉生有共識要出點力助大家渡難關，希望大家可以捱得過。」

另，劉鑾雄為鼓勵及支持一班有潛質及有志投身電影工作的本地年輕創作人，名下「劉鑾雄慈善基金」於2018年曾捐贈1000萬港元予「鮮浪潮電影節」。劉鑾雄認為香港電影業大有人才，但栽培電影工作者的資源跟其他國家相比就較為缺乏，電影工作者的出路亦比較窄，所以希望透過捐款去幫助「鮮浪潮」，在推動香港電影業上出分力。加上今次捐給「香港電影工作者疫境支援計劃」的1000萬，劉鑾雄合共捐出2000萬元幫助香港電影業。

（即時娛樂）